šŸŽ„ Het was weer 'raak': problemen in Brussel na Frankrijk - Marokko

Tijdens het hele WK in Qatar zijn er bij elke wedstrijd van Marokko wel problemen geweest in meerdere of mindere mate in Belgiƫ.

Een echte verrassing is het dus niet dat het ook na de halve finale van de Marokkanen tegen Frankrijk verkeerd liep. Police intervene. #FRAMAR #Brussels šŸ‡²šŸ‡¦šŸ‡«šŸ‡· pic.twitter.com/BEcnfT0ck0 — Yassin Akouh (@Yassin_Akouh) December 14, 2022 De nederlaag en uitschakeling kwam bij een aantal 'supporters' hard aan, waarop die de confrontatie opzochten met de ordediensten. Een aantal confrontaties werden gezocht, een hele resem fans werden uiteindelijk ook administratief opgepakt.