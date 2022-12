De troostfinale op het WK: uitzondering in het voetbal, extra geld, veel goals en het effect van het Assepoester-team

De troostfinale is zaterdag het voorproefje op de finale zondag tussen Argentinië en Frankrijk.

Kroatië en Marokko verloren allebei hun halve finale, maar het WK van beide ploegen zit er echter nog niet op. Zaterdag spelen ze nog de zogenaamde troostfinale of kleine finale tegen elkaar. In het voetbal is dit echter een uitzondering.

In de competities van de UEFA, zoals het EK of de Champions League bestaat die troostfinale niet, in de nieuwe Nations League is de kleine finale er dan wel weer. Op het EK bestond die match tot 1980 wel, maar werd daarna afgeschaft. Dat komt omdat die troostfinale vaak weinig publiek trekt in het stadion en ook op tv is er meestal weinig interesse.

De FIFA volgt die logica dus niet. Het zorgt dan ook voor een mooie beloning voor de derde met een premie van 27 miljoen dollar. De vierde krijgt nog altijd 25 miljoen dollar, wat toch 8 miljoen dollar meer is dan de kwartfinalisten.

Marokko favoriet zaterdag?

Teams die favoriet zijn voor de eindzege doen het meestal ook slechter in deze troostfinale, terwijl underdogs (of het Assepoester-team) die onverwacht ver doorstoten meestal toch nog beloond willen worden voor hun sterke prestaties. Nederland snoepte in 2014 nog het brons af van thuisland Brazilië met een 3-0 zege.

Vaak wordt er ook nog veel gescoord in die kleine finale, doordat het niet meer echt van moeten is. Van 1978 tot 2018 werd er minstens drie keer gescoord in die troostfinale. België verbrak die reeks in 2018 door met 2-0 te winnen tegen Engeland. Een zege van Marokko met veel goals zou dus geen verrassing zijn zaterdag, maar het heeft natuurlijk wel af te rekenen met veel blessures.