Kritiek op optreden van refs op WK, zelfde fenomeen straks in België? "Het zal toch een opdracht geweest zijn"

De prestaties van de refs op het WK in Qatar zijn niet onbesproken. Zal straks in België een gelijkaardige toepassing van de reglementen volgen?

Het is de analisten in Villa Sporza opgevallen dat er tot dusver nog maar één rechtstreekse rode kaart getrokken is op het WK. "Lahoz trok een gele kaart bij elk opstootje, maar voor het overige vind ik dat de arbitrage net te laks is", haalt Imke Courtois aan. "De eerste fase waar ik aan denk is de handsbal van Messi."

© photonews

"Het zal toch een opdracht geweest zijn om de regels anders toe te passen", denkt Wesley Sonck. "Het kan eigenlijk niet dat je maar één rode kaart in het toernooi hebt." Of is het ergens een lijn die doorgetrokken is? "Ik moet zeggen: het was al wel wat bezig in de Champions League ook", meent Gert Verheyen. "Er werd veel meer toegelaten."

"Als je extra consignes krijgt waar je extra op moet beginnen letten, dat heeft elk toernooi wel. Er zijn dan drie-vier punten waar ze zwaar op inzetten. Daar wordt dan vaak in overdreven. Ik heb dan altijd een beetje compassie met onze arbiters en de scheidsrechters op het WK. Die moeten in de competitie dan weer op een iets andere manier gaan fluiten, dat zal niet zo gemakkelijk zijn", merkt Verheyen ook op.

© photonews

Ook Wesley Sonck kijkt met belangstelling uit naar de hervatting van het competitievoetbal om te zien of daar ook zo weinig rood getrokken zal worden. "Ik ben echt benieuwd hoe het in de Belgische competitie zal zijn."