'Neymar denkt eraan om even de pauzeknop in te drukken'

Brazilië werd op het WK door Kroatië uitgeschakeld. Neymar wou niet meteen zeggen of hij bij de nationale ploeg zou doorgaan.

Volgens het Franse L'Equipe bestaat de kans dat Neymar toch zou doorgaan bij Brazilië, maar mogelijk zou hij even de pauzeknop induwen. Neymar zou even alle emoties op een rij willen zetten, los van de emoties van de WK-exit.

De ster van PSG is momenteel op vakantie nadat hij samen met Brazilië door Kroatië in de kwartfinales van het WK werd uitgeschakeld. Brazilië ging er na strafschoppen uit. Meteen na de wedstrijd kon Neymar nog niet zeggen of hij zou doorgaan.