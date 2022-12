'Overname van Beerschot lijkt nog steeds niet aan de orde'

De voorbije dagen zijn er opnieuw heel wat geruchten dat Amerikanen Beerschot zouden overnemen.

Vorige maand al moest voorzitter Francis Vrancken aan de supporters uitleggen dat Amerikaanse investeerders een gedeelte van de club wilden overnemen, maar dat het niet echt concreet was.

Die geruchten over een nakende overname blijven de club achtervolgen. Gazet van Antwerpen zegt nu echter overtuigd te zijn dat er nog altijd niks concreet is over de plannen van de Amerikanen.

Beerschot is op dit moment voor 75 procent in handen van United World, de investeringsgroep van de Saudische prins Abdullah bin Musa'ad. Francis Vrancken en zijn zakenpartner Philippe Verellen hebben de andere 25 procent in handen.