Helemaal geen wedstrijden op vrijdag in Challenger Pro League, ook Dender-Jong Genk gaat niet door

Geen voetbal in de Challenger Pro League op vrijdag.

De koude temperaturen eisen zijn tol voor het Belgisch voetbal. Donderdag werd al beslist dat Club NXT en Lierse K. niet kon doorgaan door het onbespeelbare veld. Ook de match Deinze-Beerschot op zaterdag werd om dezelfde reden uitgesteld.

Ook Dender-Jong Genk op vrijdagavond gaat niet door. Dat werd pas enkele uren voor de match beslist.

"Het was nog even afwachten op het laatste besluit van de scheidsrechter. Simonini en zijn team besloten dat het te gevaarlijk was om de wedstrijd in deze omstandigheden te spelen. De wedstrijd zal worden uitgesteld naar een latere datum", zegt Dender op zijn website.

Zo zijn dus al drie van de zes wedstrijden uitgesteld, en dat zullen er waarschijnlijk nog meer worden, want ook het veld van Virton lijkt onbespeelbaar.