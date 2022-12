PSG-voorzitter en Qatarees Al-Khelaifi in zijn nopjes over WK-finale: "Het is het best mogelijke scenario"

Qatar krijgt een droomfinale met een confrontatie tussen PSG-sterren Lionel Messi en Kylian Mbappé.

De sterren van PSG, Kylian Mbappé en Lionel Messi, ook de sterren van het WK in Qatar, staan zondag tegenover elkaar in de finale. En daar is PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaifi heel tevreden over.

"Ik ben heel fier twee zo'n spelers in mijn team te hebben. Het zijn twee van de beste spelers ter wereld en ze spelen de WK-finale in mijn land, Qatar. Het is het best mogelijke scenario" zei Al-Khelaifi bij RMC Sport.

Kiezen tussen Frankrijk en Argentinië is dan ook moeilijk voor de Qatarees. "Ik leid een Franse club en Frankrijk is mijn tweede vaderland, maar voor Messi is het waarschijnlijk zijn laatste WK. Kylian speelt dan weer zijn tweede WK-finale op rij, dat is fantastisch. Ik kan niet wachten tot zondag, tot we in het stadion zitten."

Blijft Messi bij PSG?

Al-Khelaifi is er ook van overtuigd dat Lionel Messi, wiens contract in de zomer afloopt bij PSG, zal blijven. "We praten na het WK verder. Hij is heel gelukkig bij onze club. Hij is aan een geweldig seizoen bezig en heeft zich helemaal aangepast aan het Franse voetbal. Ik denk echt dat hij wil blijven."