Verschrikkelijk nieuws: Sinisa Mihajlovic is op 53-jarige leeftijd overleden

De Servische ex-voetballer en trainer Sinisa Mihajlovic is vandaag op 53-jarige leeftijd overleden. Mihajlovic, ex-speler van onder meer Sampdoria en Lazio vocht de laatste jaren tegen kanker. Hij was ook in Italië aan de slag als trainer.

Mihajlovic streed al een hele poos tegen de kanker in zijn lichaam en heeft die nu dus verloren. Mihajlovic werd begin jaren 90 bekend als speler van het grote Rode Ster Belgrado, maar verhuisde al snel naar Italië, waar hij voor AS Roma, Sampdoria, Lazio en Inter speelde. Vooral bij Sampdoria en Lazio oogstte hij internationale faam. De verdediger/middenvelder had een puntgave traptechniek en staat bekend als één van de beste vrije trapnemers aller tijden.

Met Lazio won hij de Italiaanse titel, de Beker (2X) en de UEFA Cup. In Servië is hij één van de grote helden van het nationale team. De laatste jaren was hij actief als coach in Italië tot zijn ziekte hem dwong te stoppen. Dit jaar was hij zelfs nog actief bij Bologna.