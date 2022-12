Versterking op komst voor Lierse K.? Voorzitter geeft woordje uitleg

Lierse Kempenzonen wilde een plaatsje bij de eerste zes afdwingen in de Challenger Pro League. Met een vierde plaats voldoet de club aan de verwachtingen.

Voorzitter Luc Van Thillo is tevreden met het parcours dat zijn ploeg heeft afgelegd in de Challenger Pro League.

Het is uitkijken of de club versterkingen binnenhaalt tijdens de wintermercato. “De sportieve staf heeft zijn evaluatie gemaakt. We hebben intussen Thibaut Van Acker en Nils Schouterden al langer vastgelegd”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

“Als er iemand bijkomt moet het binnen onze visie passen en moet de nieuwkomer een absolute meerwaarde brengen tegenover de huidige groep. Als zo'n opportuniteit zich aandient zullen we toehappen. Maar we gaan ons zeker niet blind op de transfermarkt gooien.”