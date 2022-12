Wouter Vrancken over Heynen en Trésor: "Denk nog steeds dat ze iets hadden kunnen bijbrengen bij de Duivels"

De twee Belgen ging niet mee naar Qatar, Genk zag wel drie andere spelers gaan.

Angelo Preciado, Gerardo Arteaga en Bilal El Khannous waren en zijn de Genkse vertegenwoordigers op het WK. Preciado en Arteaga keerden al na de groepsfase terug, El Khannous zit nog in Qatar voor de troostfinale zaterdag tegen Kroatië.

Wouter Vrancken heeft er een dubbel gevoel bij. "Hij gaat zaterdag in de troostfinale waarschijnlijk nog minuten maken. Het is heel leuk voor hem en een onvergetelijke ervaring. Voor ons is het minder goed, want je wil hem erbij hebben in de voorbereiding en de vraag is hoe fit hij terugkeert", zegt hij bij Sporza.

Bryan Heynen en Mike Trésor, toch smaakmakers bij de leider in de Jupiler Pro League, mochten niet mee met de Rode Duivels. "Ik denk nog steeds dat ze iets hadden kunnen bijbrengen bij de Duivels, maar het was de keuze van de bondscoach."

Zelf wordt Vrancken niet de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels: "Ik sta op dit moment niet te springen voor die functie."