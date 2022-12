Beveren opnieuw leider maar kan niet winnen op bevroren betonveld van hekkensluiter Virton

Beelden van het veld van Virton deze voormiddag en gisteren voorspelden niet veel goeds. Het veld van Virton leek wel omgetoverd te zijn in een schaatspiste met een bevroren ondergrond. Na inspectie bleek er toch gevoetbald te worden in Virton. De Beverse supporters moesten dus niet terugkeren met de bus maar mochten verder naar Luxemburg rijden.

Video I just took. Apparently this is safe for @SKBeveren and @excelsiorvirton players.

The pitch is concrete.

I will be spending the match with our away fans in the stands. Because “football is for the fans” right @RoyalBelgianFA @ProLeagueBE ?

Komaan leeuwen šŸ’›šŸ’™ pic.twitter.com/7epo0z2SBV