Martinez over wat er misliep op het WK: "Als Lukaku fit was geweest van dag één had je een ander België gezien"

Roberto Martinez heeft in L'Equipe een groot interview gegeven over wat er allemaal gebeurde in zijn laatste maanden als bondscoach van België. Op het WK zag hij één cruciale pion ontbreken.

Zoals zovelen wees hij naar de afwezigheid van Romelu Lukaku. "De match tegen Kroatië hing af van details: een bal op de paal die er wel of niet inging, heeft ons de kwalificatie gekost. Vier punten volstonden niet. Als Lukaku van bij de start van het WK fit was geweest, dan had je een ander België gezien", aldus Martinez.

"Het kwam op een week aan. We hadden schrik dat hij zich opnieuw zou blesseren. Voor ons is hij een onvervangbare speler: hij is een doelpuntenmaker, sterk in de lucht, die ruimte maakt en ons toelaat om tussen de linies te voetballen. De dag van de wedstrijd tegen Kroatië was hij maar in staat om 45 minuten te spelen. In die 45 minuten hadden we vijf mogelijkheden om te scoren."

Dat Lukaku er daar een paar de nek omwrong kon hij begrijpen. "Ik heb op dit WK geen enkele ploeg gezien die dat kon tegen dit Kroatië. Dat een bal dan tegen de binnenkant van de paal gaat, heeft onder andere te maken met de frisheid en het zelfvertrouwen van de speler na een lange blessure en keihard werken om er weer bij te zijn, terwijl dat medisch gezien heel moeilijk was."