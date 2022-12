📷 Twee weken na de uitschakeling: Rode Duivels tekenen present op training bij Real Madrid

Op 1 december werden de Rode Duivels uitgeschakeld op het WK voetbal door Kroatiƫ. Maar ze keerden niet rechtstreeks terug naar hun club.

Eden Hazard en Thibaut Courtois krgen bij Real Madrid nog twee weken vakantie voor ze opnieuw op het appèl moesten verschijnen bij Carlo Ancelotti. Hazard deed dat in New York, Courtois zocht met zijn verloofde zonnigere oorden op.

Op het WK mocht Hazard 2 van de 3 groepswedstrijden starten, iets wat bij Real Madrid zeer zeldzaam is voor de winger. De kans is dus zeker niet onbestaande dat hij komende winter vertrekt uit Madrid.

Courtois daarentegen is een vaste waarde bij Real. Vorig seizoen was hij nog een belangrijke speler in de Champions League-winst, iets dat ze dit jaar maar al te graag willen herhalen.