Wordt dit dan de nieuwe spits van Anderlecht: 'Ivoriaanse topschutter van rode lantaarn in Ligue 2'

Anderlecht is op zoek naar een nieuwe spits en in de Ligue 2 loopt er eentje rond die vlotjes de weg naar de netten vindt én aan het einde van het seizoen einde contract is. Eén plus één is twee? Volgens Footmercato heeft paars-wit een oogje op Jean-Philippe Krasso.

Krasso werd al eerder gelinkt aan Anderlecht, maar intussen weigert de Ivoriaanse international nog steeds om zijn contract te verlengen bij AS Saint-Etienne. De club staat laatste in de Ligue 2, maar Krasso zit wel in de beste vorm van zijn leven. Momenteel is hij topschutter in de competitie met acht goals. Daar voegde hij ook nog vier assists aan toe. De 25-jarige centrumspits van 1m87 lijkt ook het profiel te hebben dat Anderlecht zoekt: groot, sterk en kopbalsterk. En misschien nog belangrijker: niet te duur. Volgens de Franse transfersite is Anderlecht in onderhandeling met hem. Maar dat wordt in ieder geval nog niet bevestigd.