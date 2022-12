🎥 De straten in Buenos Aires lopen vol met feestvierende Argentijnen

Dat Argentijnen een voetbalgek volk zijn is geen nieuws. De herkansing voor Messi en zijn Argentinië om wereldkampioen te worden zorgde ervoor dat de straten volliepen. Zeker bij de 2-0 voorsprong leek de wereldtitel binnen.

The streets of Buenos Aires are already in party mode šŸ‡¦šŸ‡· šŸŽ‰#FIFAWorldCup #ARGFRA pic.twitter.com/rf5ZAieKL0