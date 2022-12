Didier Deschamps na de verloren WK-finale: "Ik ga nu nog niets over mijn toekomst zeggen"

Didier Deschamps wil nog niets over zijn toekomst als Frans bondscoach zeggen. Dat vertelde hij na de verloren WK-finale.

Bijna had Didier Deschamps als Frans bondscoach opnieuw een trofee met Frankrijk gewonnen, maar Argentinië versloeg hen na strafschoppen in de finale van het WK. Zo blijft het bij de wereldtitel in 2018.

Achteraf kreeg Deschamps van de Franse media vragen over zijn toekomst als bondscoach van Frankrijk. "Ik ga daar nog niets over zeggen", antwoordde hij. "Begin volgend jaar heb ik een afspraak met de voorzitter van de Franse voetbalbond. Daar zullen we het bespreken. Ook als we gewonnen hadden, zou ik hetzelfde gezegd hebben. Het heeft tijd nodig."

Deschamps is al sinds de zomer van 2012 de Franse bondscoach. Hij won de Nations League in 2021 en werd in 2018 wereldkampioen in Rusland.