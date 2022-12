Gebrek aan respect? Nicolas Raskin leek zelf op een vertrek aan te sturen, want dit wou Standard hem bieden

Nicolas Raskin sprak van een gebrek aan respect in zijn Instagram-post, nadat duidelijk werd dat hij niet tot een akkoord zou komen met Standard voor een contractverlenging. Maar in hoeverre klopt dat?

Standard stuurt Raskin ook naar de B-kern, net zoals ze met Amallah deden, die ook een aflopend contract heeft. Dat wou Raskin zo lang mogelijk vermijden en hij hield Standard eigenlijk wat aan het lijntje door hen soms positieve signalen te geven dat hij ging verlengen, weet HLN. De Rouches wilden zijn contract opwaarderen tot 1,8 miljoen euro bruto per jaar en een afkoopclausule onder zijn marktwaarde, maar verder wilden ze niet gaan. De Amerikaanse eigenaars gaan ook geen zotte sommen uitgeven.

Raskin was vorige zomer in gesprek met Club Brugge, waar hij een veelvoud van zijn loon kon verdienen. Maar hij vreesde ook de reactie van de fans en liet ze ook wat in het ongewisse. Die gingen dan voor Onyedika.