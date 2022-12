📷 Karim Benzema zet punt achter carrière als international

Karim Benzema was er door een blessure niet van de partij op het WK in Qatar.

Benzema zat in de selectie voor het WK in Qatar van de Franse nationale ploeg. Hij kampte echter met een blessure en zou pas tegen het einde van de groepsfase beschikbaar zijn.

Uiteindelijk hakte bondscoach Deschamps te knoop door en besliste hij op Benzema niet meer te gebruiken op het WK. Hij werd echter niet vervangen door een andere speler, waardoor er heel wat speculaties waren over een mogelijke terugkeer in een later stadium.

Op Instagram heeft Karim Benzema nu echter laten weten dat hij een punt zet achter zijn carrière als Frans international.