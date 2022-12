'Ex-spits KRC Genk op weg naar ... Standard'

We zagen hem al bij KRC Genk aan het werk, nu duikt hij mogelijk op bij een andere ploeg in de Jupiler Pro League.

Nikolaos Karelis kan volgens MSV Foot de nieuwe spits worden bij Standard. De 30-jarige Griek zou er zijn aangeboden.

Standard

Tussen 2016 en 2019 speelde Karelis voor KRC Genk. De Griek was goed voor 23 doelpunten in 56 wedstrijden voor de Limburgers. Doorbreken in de Luminus Arena deed hij door blessureleed echter nooit.

Daarna speelde hij voor Brentford, ADO Den Haag en Panetolikos. Nu zou er dus een terugkeer naar de Jupiler Pro League kunnen volgen.