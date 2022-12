'Na Cristiano Ronaldo wil Al Nassr de volgende sterspeler al binnenhalen'

Al Nassr is de laatste tijd sterk geïnteresseerd in topspelers. Na Cristiano Ronaldo zijn ze geïnteresseerd in nog een sterspeler.

Cristiano Ronaldo kan al enige tijd van interesse van Al Nassr genieten. De club uit Saudi-Arabië liet ook zijn oog op N'Golo Kanté vallen. Dat meldde Santi Aouna van Foot Mercato. De Fransman speelt al sinds 2016 voor Chelsea, maar hij is al bijna het hele seizoen uit door een hamstringblessure. Daardoor miste hij ook het WK. Al Nassr zou volgende zomer Kanté transfervrij willen binnenhalen. Dan loopt het contract van de defensieve middenvelder af. 🚨Info: N'Golo Kanté 🇫🇷💫



▫️Al-Nassr 🇸🇦 est intéressé par le milieu de terrain français pour une arrivée libre la saison prochaine.



▫️Si la priorité du joueur est de rester dans un club à Londres, il n'est pas fermé à l'idée de rejoindre l'🇸🇦.https://t.co/bVLG94TGPs — Santi Aouna (@Santi_J_FM) December 25, 2022