Van 'wachten voor niets' tot bondscoach van het nummer 1 van de wereld?

Zinedine Zidane zou op hete kolen hebben gezeten om Deschamps af te lossne als Frans bondscoach maar door het goede WK lijkt die optie helemaal onmogelijk te zijn geworden.

Een ervaren trainer kunnen we Zinedine Zidane nog niet echt noemen. De voormalige Franse middenvelder heeft enkel Real Madrid getraind. Daar veroverde hij wel 3 jaar op rij de Champions League, een unieke prestatie. In mei 2021 zette Zidane een definitief punt achter zijn heerschappij bij Real nadat hij al twee periodes trainer was geweest.

Zijn naam zou nu hoog op het verlanglijstje van Brazilië staan om Tite op te volgen. De Braziliaan liet verstaan op te stappen als Braziliaans bondscoach nadat de Seleçao voor het tweede WK op rij werd uitgeschakeld in de kwartfinale. Ook José Mourinho en Carlo Ancelotti zouden al gecirculeerd zijn op het verlanglijstje. De Goddelijke Kanaries willen dus duidelijk uitpakken met een grote naam om voor de zesde keer wereldkampioen te worden.