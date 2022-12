📷 OFFICIEEL FC Utrecht haalt oude bekende binnen als hoofdtrainer ter vervanging van Fraser

FC Utrecht was op zoek naar een opvolger voor Henk Fraser en kwam bij een oude bekende uit.

Oud-speler en voormalig assistent-trainer Michael Silberbauer tekent 2,5-jarig contract als hoofdtrainer bij de Nederlandse club.

De 41-jarige ambitieuze en gedreven Deen gaat per direct aan de slag bij de club uit Utrecht. De voormalig aanvoerder en voormalig assistent-trainer van FC Utrecht tekent een contract tot medio 2025 en leidde vanmorgen al zijn eerste training als hoofdtrainer van het eerste elftal.

“We zijn erg blij dat Michael terugkeert bij FC Utrecht”, aldus Technisch Directeur Jordy Zuidam. “Als speler, en ook als assistent-trainer hebben we Michael onder meer leren kennen als een strateeg, een leider en een verbinder. Hij is gedreven en heeft een zeer sterke wil om te winnen. Michael kent de club, kent een deel van de selectie en weet als geen ander wat er gevraagd wordt van een FC Utrecht-speler.”

“Het doet me buitengewoon veel deugd terug te keren bij de club waar ik een mooie historie heb”, aldus hoofdtrainer Michael Silberbauer. “Het is nu tijd voor een nieuw hoofdstuk als Hoofdtrainer bij FC Utrecht. De afgelopen jaren heb ik consequent en stapsgewijs geïnvesteerd in mijn ontwikkeling en mijn visie op het voetbalspel. Ik heb bij diverse clubs ervaring opgedaan, in verschillende landen. Die ervaring neem ik mee naar FC Utrecht, waar we er alles aan gaan doen de ambities van de club te realiseren. Ik kijk enorm uit naar het nieuwe hoofdstuk in mijn FC Utrecht-boek en kan niet wachten om weer in Stadion Galgenwaard terug te keren.”