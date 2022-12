📷 OFFICIEEL La Louvière haalt Kameroens international binnen

RAAL La Louvière heeft zich versterkt met de 23-jarige Kameroens international Felix Oukiné.

De verdedigende middenvelder is pas 23 geworden en heeft al 12 caps voor Kameroen achter zijn naam staan. Hij werd opgeleid bij Coton Sport FC en pakte er drie keer de titel.

“In La Louvière wacht voor mij een grote uitdaging”, klinkt het op de website van de club. “Voor mij is het een kans om Europa te ontdekken en me te laten gelden in een nieuwe competitie. Ik zal mijn best doen om de ambitieuze doelstellingen van de club te verwezenlijken."