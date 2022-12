Ex-speler van AA Gent hoopt op terugkeer naar Jupiler Pro League

25 jaar is Lucas Schoofs ondertussen. De ex-speler van AA Gent speelt momenteel bij Heracles in de Nederlandse tweede klasse.

Na 17 jaar degradeerde Heracles vorig seizoen uit de Eredivisie. Ondertussen loopt het vlot in de tweede klasse en zit een terugkeer na één seizoen er best in voor Lucas Schoofs en co.

Schoofs slaagde er niet in om potten te breken in ons land. “Ik was 21 en als gehuurde speler van AA Gent klaar om basisspeler te worden bij NAC Breda toen ik een zware enkelblessure opliep, gevolgd door een zenuwstoornis. Dat heeft mijn ontwikkeling anderhalf jaar lang on hold gezet”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Schoofs heeft dan ook de ambitie om terug naar België te komen voetballen, al is er niks concreet. “De timing kon niet slechter. Nu voel ik me goed bij Heracles, al hoop ik ooit weer wat dichter bij huis te kunnen voetballen. We zien wel wat de toekomst brengt.”