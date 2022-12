Is nieuwe kans voor Eden Hazard in eindejaarsperiode een vergiftigd geschenk?

Eden Hazard is na het WK met de Rode Duivels opnieuw op zoek naar speelminuten bij Real Madrid. En er is nu een doorbraak op komst, maar of dat zo'n goede zaak is?

De kapitein van de Rode Duivels heeft besloten om zich voorlopig volop te richten op Real Madrid. Rest de vraag: is dat een goede zaak? 2024 Volgens coach Carlo Ancelotti hoort hij er nog steeds tot de plannen, maar dat werd de voorbije jaren al meermaals gezegd. En in de praktijk is het te vaak op en af voor Hazard. Dus is de vraag of hij toch niet beter in januari een transfer maakt? Zelf wil Hazard niet, zijn contract loopt in juni 2024 af.





