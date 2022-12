OFFICIEEL: Cristiano Ronaldo tekent bij Saoedische Al-Nassr

De transfer van Cristiano Ronaldo in de lucht hing, en nu is het ook officieel bevestigd: Ronaldo trekt naar Al-Nassr, een club uit Saoedi-Arabië. Ronaldo zou een contract tot midden 2025 tekenen.

De Saoedische club kondigde het nieuws zelf aan op hun sociale media. Naar verluidt zou Ronaldo zo'n 200 miljoen dollar per jaar gaan verdienen bij de Saoedische club. Bij Al-Nassr zijn ze dan ook in de wolken met de komt van de Portugees, die na een explosief interview in onderling overleg uit elkaar ging met Manchester United en op zoek was naar een nieuwe club.

"Dit is een handtekening die niet alleen onze club zal inspireren om nog meer succes te behalen. Ook onze competitie, ons land en toekomstige generaties, jongens en meisjes zullen geïnspireerd worden om de beste versie van zichzelf te zijn", klinkt het. Welkom bij je nieuwe thuis, Cristiano!"

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC