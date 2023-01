OFFICIEEL: Prychynenko maakt ruim een week voor ontmoeting met ex-club Beerschot contractverlenging bekend

Denis Prychynenko blijft na zijn contractverlenging langer in de Challenger Pro League. Beerschot in de ogen kijken, dat doet hij op de eerstvolgende speeldag.

De verdediger, momenteel bezig aan zijn tweede seizoen bij KMSK Deinze, heeft het nieuws bekendgemaakt in een korte video op de Facebookpagina van zijn club. "Ik wil jullie laten weten dat ik mijn contract verlengd heb voor twee jaar, plus één jaar optie. Ik ben heel blij om speler te zijn in Deinze", klinkt het.

Dat betekent dat Prychynenko zeker tot 2025 verbonden blijft aan Deinze. Dat haalde hem in de zomer van 2021 transfervrij op bij Beerschot. Op de eerstvolgende speeldag staat uitgerekend een ontmoeting met zijn ex-club op het programma. Op zondag 15 januari ontvangt Deinze de leider.

De Oost-Vlamingen staan momenteel op een achtste plaats en kunnen dus sowieso blijven rekenen op de ervaring van de 30-jarige Prychynenko, die dit seizoen tot dusver 14 keer in actie kwam.