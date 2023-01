Blind laat weten waarom hij voor Bayern München koos: "Ik ken mijn plek"

Daley Blind verkoos een transfer naar Bayern München boven één naar Antwerp. Da's niet zo moeilijk uit te leggen natuurlijk. De verdediger tekende er slechts voor een half jaar, maar wil in die tijd de clubleiding overtuigen.

Zaterdag gaf hij meer uitleg op een persconferentie, aan de zijde van technisch directeur Hasan Salihamidzic. "Ik wil het team helpen en mijn ervaring meebrengen. Natuurlijk wil ik zo veel mogelijk spelen, maar ik ken mijn plek. We zien wel wat er in de zomer gebeurt. Het ging allemaal heel snel, maar ik heb Matthijs de Ligt een ​​paar keer gesproken. Hij was heel blij. Ik denk niet dat er hier een taalbarrière zal zijn. Ik ben al begonnen met Duits leren."

Zijn doelen? Iedereen overtuigen. "Ik moet er klaar voor zijn om het team te helpen, als ze me nodig hebben. Ik weet dat ik misschien niet de eerste keus zal zijn, maar ik zal hard vechten om altijd te spelen en alles geven om mijn teamgenoten te helpen."

Salihamidzic gaf nog wat meer info. "Voor de kerst hadden we het eerste contact. We konden het vanaf het begin goed met elkaar vinden, het waren heel goede gesprekken. Nu hopen we samen wat prijzen te gaan winnen."