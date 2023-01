Dries Mertens klopt Michy Batshuayi in Turkse competitie

Galatasaray won op de 18de speeldag van de Super Lig met 0-3 de topper van Fenerbahce.

De openingstreffer van Bardakci werd afgekeurd, maar op het half uur was het toch prijs via Sergio Oliveira.

Het was wachten tot diep in de tweede helft op een nieuwe goal. Akturkoglu scoorde goed tien minuten voor tijd. In de elfde extra minuut zette Icardi de eindstand op het bord.

Galatasaray staat door deze overwinning vier punten voor op Fenerbahce in het klassement.