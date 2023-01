Jan Boskamp weet waarom Cristiano Ronaldo voor Al Nassr heeft gekozen: "Het draait puur om de knikkers"

Jan Boskamp snapt de transfer van Cristiano Ronaldo naar Al Nassr. Hij geeft hem gelijk dat hij voor het geld kiest.

Naar verluidt gaat Ronaldo tweehonderd miljoen euro per jaar verdienen. “Netto, dat weet ik uit eigen ervaring”, reageert Boskamp in Het Belang van Limburg. “Als ze zoveel geld naar je hoofd smijten, dan moet je al heel sterk in je schoenen staan om het niet te doen. De kleinkinderen van zijn achterkleinkinderen gaan nog altijd kunnen leven als miljonairs.”

Ronaldo zelf zegt dat hij voor een sportieve uitdaging heeft gekozen. Boskamp gelooft dit niet. “Dat kan ‘ie wel zeggen, maar dat is natuurlijk onzin. Het draait puur om de knikkers”, zo weet Boskamp. “Het is en blijft een fantastische speler. Als je kijkt naar zijn carrière, dan kan je daar alleen maar enorm veel respect voor hebben. Daar verandert deze transfer niets aan.”