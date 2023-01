17-jarige uitblinker van Club NXT staat in de belangstelling van clubs als Ajax, Wolfsburg, Lille...

Bij Club NXT behoort Chemsdine Talbi quasi wekelijks bij de uitblinkers. De 17-jarige middenvelder wordt dan ook gevolgd door heel wat buitenlandse clubs.

Talbi werd in 2015 weggeplukt bij de jeugd van Tubeke en ontbolsterde volledig op de academie van blauw-zwart. Begin dit seizoen mocht hij ook al met de A-kern meetrainen en kreeg speeltijd in de oefenmatchen van de landskampioen. Deze zomer verlengde hij zijn contract nog tot 2025, maar dat weerhoudt verschillende Europese subtoppers niet om hem in het oog te houden.

Het lijstje is vrij lang. Lille, Leipzig, Wolfsburg, PSV, Ajax, Monaco, Sassuolo, Salzburg en Frankfurt volgen hem allemaal op de voet. De Belgisch-Marokkaanse aanvallende middenvelder liet in de Challenger Pro League reeds drie doelpunten en twee assists optekenen in 15 matchen.