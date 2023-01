Groeiende interesse voor Trossard: maakt Rode Duivel deze maand transfer naar deze topclub?

De toekomst van Leandro Trossard lijkt niet in Brighton te liggen.

De Rode Duivel speelde zich het afgelopen half jaar stevig in de kijker in de Premier League. Onder meer door een hattrick te maken tegen Liverpool maar ook met doelpunten tegen Manchester City en Chelsea. Trainer De Zerbi had al laten weten dat Trossard niet meer op hetzelfde niveau is dan voor het WK maar dat heeft wellicht iets te maken met een mogelijke transfer.

Zo weet The Daily Mail dat Tottenham verregaande interesse heeft voor de Rode Duivel. Trossard zat niet in de selectie van Brighton voor het FA Cup-duel met Middlesbrough en dat voedt de geruchten alleen maar.

Volgens diezelfde Engelse krant zou er wel nog stevig onderhandeld moeten worden tussen de twee clubs waardoor een transfer niet iets zal zijn voor vandaag of morgen. Maar dat hij deze maand naar de Spurs trekt, lijkt volgens hen wel nagenoeg vast te staan.