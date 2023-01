Martinez bondscoach bij Portugal, Joos verbaast met uitleg: "Andere kandidaten wilden zich niet aan die hete aardappel wagen" en "Daardoor geen EK-winst"

Roberto Martinez is de nieuwe bondscoach van Portugal. En dus hebben ook de analisten daar wel wat over te vertellen.

"Ik kan de keuze van Martinez niet los zien van het feit dat Cristiano Ronaldo nog niet heeft gezegd dat hij stopt bij de nationale ploeg", aldus Filip Joos in Extra Time over de hele zaak.

Geen Europees kampioen

"Had CR7 gezegd dat hij zou stoppen, dan denk ik niet dat Martinez bondscoach was van Portugal. Ik denk dat de coaches die eerst zijn gevraagd zich niet aan die hete aardappel wilden wagen en Martinez is de ideale zalver van nummer 7's van Real Madrid."

"Ronaldo gaat altijd spelen, daar durf ik nu op wedden dat hij het EK meedoet in 2024. En dat is een heel goed teken, want Portugal heeft een geweldige selectie en dat zorgt ervoor dat ze geen Europees kampioen gaan worden."