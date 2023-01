🎥 Ferran Torres en Savic kennen hun straf na potje worstelen en dubbele rode kaart

Torres trok de verdediger van Atlético tijdens een worstelpartij aan zijn haar en de Montenegrijn hield de aanvaller van Barcelona in een soort houdgreep. In de Spaanse pers viel te lezen dat ze vier tot twaalf wedstrijden riskeerden, maar zo'n vaart liep het allemaal niet. Ze missen wel de komende twee wedstrijden met hun clubs.

