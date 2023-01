'Ex-speler van RC Genk praat met 2 Engelse clubs, maar zijn huidige club ziet hem liever verlengen'

Sergej Milinkovic-Savic geniet opnieuw van interesse van buitenaf. De middenvelder van Lazio Roma kan naar de Premier League. Arsenal en Newcastle praatten al met Mateja Kezman, de makelaar van Milinkovic-Savic.

Bij Lazio zien ze Milinkovic-Savic niet graag vertrekken. De club heeft liever dat hij zou verlengen. Momenteel heeft hij nog een contract tot eind juni 2024.

