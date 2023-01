De Zerbi snoeihard voor Leandro Trossard: "Wij zijn Real Madrid of Barcelona niet'

Eerst was het zogezegd een kuitblessure, maar ondertussen laat Roberto De Zerbi een ander verhaal horen over de afwezigheid van Leandro Trossard.

Afgelopen weekend was er geen spoor van Trossard in de bekermatch. Een kuitblessure was de officiële uitleg. Ook donderdag was hij niet te zien op training.

“Hij verliet vorig week zomaar de training toen hij voelde dat hij niet zou starten. Zonder iets te zeggen. En dat is niet goed”, zegt De Zerbi op zijn persconferentie over de Rode Duivel.

“Trossard staat niet op de lijst voor Liverpool. Maandag heb ik met hem gesproken. En hem gezegd dat ik die attitude niet pik. Ik ben open met hem.”

“Ik wil enkel spelers die zich honderd procent geven. Wij zijn geen grote club, zoals Real Madrid of Barcelona. We zijn maar Brighton. En hij moet hard werken, zoals alle andere spelers. Leo weet heel goed wat ik van hem verwacht, maar ik weet niet wat zijn probleem is.”