Nog maar halfweg het seizoen, maar wel al 98 dossiers bij de 'racismerechtbank' van de voetbalbond

Racisme is weer brandend actueel. Bij de voetbalbond zijn al 98 meldingen van racisme gedaan.

Donderdag bleek dat AA Gent onder een video van jeugdspelers meer dan 200 racistische reacties had moeten verwijderen. Daardoor staat racisme in het voetbal weer in de spotlights.

Bij de Nationale Kamer in de strijd tegen Discriminatie en Racisme binnen de Belgische voetbalbond (een soort van rechtbank) stromen de dossiers tegen racisme ook binnen. Halfweg het seizoen zitten ze al aan 98 dossiers.

"Het toestroom aan dossiers groei", zei Dirk Thijs, voorzitter van die rechtbank, aan Belga. "We moeten alle zeilen bijzetten: er zijn meer rechters ingezet en er zijn meer mensen die de dossiers behandelen. Het probleem is acuut en we maken schrijnende toestanden mee."

De rechtbank kan alleen optreden voor dossiers rond voetbalwedstrijden. "Zaken zoals die rond de jeugdspelertjes van Gent kunnen we niet behandelen. Dat is voor de gewone parketten en de antiracismewet", aldus Thijs.