🎥 Lloris (Tottenham) helpt Arsenal een handje met flater in Noord-Londense derby, Newcastle wint ondanks bizarre afgekeurde penalty Mitrovic

Arsenal heeft de kloof met City weer groter gemaakt.

Mancester City verloor zaterdag de derby tegen stadsgenoot Manchester United en dus kon Arsenal De Bruyne en co weer op acht punten zetten in het klassement. Na een kwartier ging Tottenham-doelman Hugo Lloris in de fout.

De Fransman zette zijn hand tegen een voorzet van Saka, maar raakte de bal helemaal verkeerd en de bal ging in doel, Arsenal stond op voorsprong. Na 36 minuten stonden de Gunners al op 0-2 dankzij Martin Odegaard.

De Noor schoot hard en laag van buiten de zestien en legde de bal mooi binnen. Arsenal wint dus en vergroot de voorsprong in het klassement weer tot acht punten op Manchester City.

Newcastle United 1-0 Fulham

Newcastle United won thuis op het nippertje tegen Fulham. Mitrovic had al op penalty gescoord, maar deed dat foutief. De Serviër schoot met zijn rechter namelijk tegen zijn linkervoet en raakte de bal dus twee keer, wat niet mag. Uiteindelijk kon Isak in de 89ste minuut nog scoren en komt Newcastle tot op één punt van City in de stand.

