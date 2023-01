Leonardo Rocha weg in 1B: "Mooi voorstel van RWDM, maar kon dat niet doen"

Geen RWDM, maar wel Radomiak Radom in de Poolse competitie voor Leonardo Rocha.

Na zes maand is Leonardo Rocha alweer weg op het Lisp. De 25-jarige Portugees gaat zijn geluk beproeven in Polen. “Radomiak Radom staat erom bekend spelers naar betere competities te loodsen”, zegt Rocha aan Gazet van Antwerpen. “In België zou ik blijven hangen in de Challenger Pro League. Ik voetbalde vijf jaar in België, maar kreeg er nooit een eerlijke kans op het hoogste niveau.”

Zijn periode bij Lierse ziet hij als een fantastische tijd. “Ik zal Tom Van Imschoot en Lierse eeuwig dankbaar zijn dat ze me opnieuw een kans hebben gegeven om me op de voetbalkaart te zetten. Ik hou veel vrienden over aan deze periode. De familiale sfeer op Lierse, de vriendschap binnen de spelersgroep, dat ga ik oprecht missen.”

“Ik had een heel mooi voorstel van een reeksgenoot RWDM, maar daar wilde ik niet op ingaan. Als ik in België zou hebben gebleven, dan zeker bij Lierse. Ik weet zeker dat ik nog heel vaak ga terugdenken aan de voorbije maanden.”