Salernitana zet succescoach Davide Nicola aan de deur

Davide Nicola is niet langer trainer van Salernitana. Dat is een gevolg van de 8-2 nederlaag tegen Bergamo.

De teller van wedstrijden zonder overwinning staat in Salernitana momenteel op zes. De pandoering tegen Atalanta Bergamo kost de 49-jarige Davide Nicola nu zijn kop.

Vorig jaar wist hij nog als een mirakel het behoud af te dwingen, nadat hij de ploeg in februari overgenomen had en meer dan twaalf punten wist in de lopen.

Momenteel staat de ploeg zelfs nog negen punten boven de degradatieplaatsen, maar wordt er wel ingegrepen. Het is de zesde trainer in de Serie A die moet opkrassen.