Analist prijst Kompany de hemel in: "Het is niet eerlijk dat hij coach is in The Championship, hij steekt er met kop en schouders bovenuit"

Vincent Kompany werd in november en december verkozen tot 'Manager van de Maand' in The Championship. Volgens analist en ex-ploegmaat Chinedum Onuoha moet hij zo snel mogelijk weg uit de tweede Engelse afdeling.

“Het is oneerlijk voor de andere coaches dat Vini (Kompany, red.) in de Championship aan de slag is, want hij steekt met kop en schouders uit boven de andere coaches”, zei Onuoha aan talkSport. “De manier waarop hij naar het spelletje kijkt, hoe hij omgaat met zijn spelers… Alles. Hij heeft een miljoen mijl voorsprong op de anderen.”

“Hij heeft de ideeën en hij heeft de visie. Ook al heeft hij onder een paar topcoaches gespeeld, hij is nog steeds heel erg zichzelf”, vervolgde Onuoha. “En het beste van al: hij is gewoon psycho. Ik heb een aantal van zijn speeches gehoord. Daarin zegt hij bijvoorbeeld tegen zijn spelers over de tegenstander: Ik haat deze spelers, ga het veld op en vermoordt ze.”

Volgens Onuoha kan hij ooit nog Man City trainen. “Hij is nog maar 36, in de Championship zijn er veel jonge coaches. En sommige coaches gaan door tot pakweg hun 77ste. Hij zou Manchester City ooit kunnen coachen. Maar niemand weet hoe City er in de toekomst zal uitzien, alles kan.”