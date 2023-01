'Ex-jeugdproduct van Anderlecht trekt naar Turkse competitie'

Sinds vorige zomer is hij aan de slag bij Sparta Rotterdam, maar nu zou hij in Turkije terecht komen.

Transferjournalist Sacha Tavolieri meldt op zijn sociale media dat Jason Lokilo het volgende half jaar richting Istanbulspor in Turkije trekt.

Het ex-jeugdproduct van RSC Anderlecht is 24 jaar ondertussen en was sinds vorige zomer aan de slag bij Sparta Rotterdam in Nederland.

Het zou gaan om een uitleenbeurt voor de komende zes maand. Of er een aankoopoptie in de deal zit is momenteel niet duidelijk.