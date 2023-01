AS Monaco bevestigt het vertrouwen in Philippe Clement voor tweede seizoensdeel

Philippe Clement geniet bij AS Monaco nog altijd het volste vertrouwen om in het laatste deel van het seizoen de ploeg naar successen te leiden.

AS Monaco heeft met een officieel statement gereageerd op een artikel in L’Équipe, dat gewag maakte van een terugkeer van Vadim Vasilyev. De zakenman was vicevoorzitter en general manager van Monaco, tot hij in 2019 ontslagen werd. Monaco ontkent expliciet dat er van een terugkeer sprake is.

De nummer 4 uit de Ligue 1 grijpt ook de gelegenheid nog eens aan om volledige steun te verlenen aan de huidige sportieve werking en daar hoort uiteraard ook de coach bij. "De club geeft ook het volste vertrouwen aan trainer Philippe Clement en zijn professionele groep voor het tweede deel van het seizoen", klinkt het.

Top vier

Het is dit seizoen zeker niet allemaal rozengeur en maneschijn bij Monaco, vooral de blamerende bekeruitschakeling deed pijn. In de competitie heeft het zich nu wel in de top vier geknokt door recent zwaar uit te halen tegen Ajaccio (7-1). Monaco deelt momenteel de vierde plaats met Rennes.