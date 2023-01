Challenger Pro League: Club NXT wint voor de vierde keer op rij, nu tegen Lommel

Club NXT zet zijn reeksje voort, Lommel zag dat van hen stoppen.

Normaal stonden er vrijdagavond twee wedstrijd op het programma, maar Jong Genk-SL16 FC werd uitgesteld door de hevige sneeuwval. En dus stond er enkel Club NXT-Lommel op het programma.

De thuisploeg kwam na een halfuur op voorsprong dankzij Hautekiet. Na een mooie actie en een een-tweetje kon hij de bal in het lege doel binnen leggen. In de tweede helft verdubbelde Club NXT die voorsprong dankzij Sandra.

Twintig minuten voor tijd milderde Anello nog wel tot 2-1 nadat hij een vrije trap mooi en hard in de kruising schoot. Verder kwam Lommel niet meer. Het is voor Club NXT de vierde overwinning op rij, Lommel verliest dan weer na vijf zeges op rij in de competitie. Club NXT komt nu tot op één punt van Lommel in de stand, dat voorlopig vierde blijft.