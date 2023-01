📷 OFFICIEEL Leandro Trossard heeft zijn nieuwe ploeg beet en wordt nummer 19

Leandro Trossard is een Gunner. Arsenal maakte de overstap van de Rode Duivel zopas officieel bekend.

In juni 2019 tekende Leandro voor Brighton. Hij speelde er uiteindelijk 121 wedstrijden. Dit seizoen speelde hij 16 keer mee in de Premier League, goed voor 7 goals.

“We zijn verheugd dat we de ondertekening van Leandro Trossard hebben afgerond. We hebben een duidelijk plan en strategie voor onze koers, en het is een geweldige teamprestatie geweest om Leandro naar de club te halen”, zegt Sportief Directeur Edu.

“Leandro is een speler die ons een hoog kwaliteitsniveau zal geven. Ik weet dat Mikel en onze coaches enthousiast zijn om met hem aan de slag te gaan. Welkom Leandro!”

“Het is goed werk van iedereen bij de club om de ondertekening van Leandro af te ronden. Hij is een veelzijdige speler met een hoog technisch vermogen, intelligentie en veel ervaring in de Premier League en op internationaal niveau”, voegde Arteta eraan toe. “"Leandro versterkt onze ploeg nu we het tweede deel van het seizoen ingaan en we kijken er allemaal naar uit om met hem samen te werken. We heten Leandro en zijn familie van harte welkom bij Arsenal Football Club."