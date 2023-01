Eindelijke terug de Nederlandse klassieker in een volle Kuip

Bij de ordediensten zijn de zenuwen gespannen want eindelijk is de Nederlandse klassieker tussen Feyenoord en Ajax terug in een vol stadion.

Vier jaar is het al geleden dat de wedstrijd nog eens doorging in een volle Kuip. De klassieker in Nederland tussen Feyenoord en Ajax kan nog eens afgewerkt worden in volle ambiance. Al gaat niet iedereen hier tevreden over zijn. In Rotterdam zal een hele ordemacht aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden.

Niet alleen naast het veld is de spanning te snijden, maar ook op het veld. Zo is het voor Steven Berghuis de eerste keer dat hij terugkeert naar Rotterdam om met Ajax aan te treden in een vol stadion. Na zijn gevoelige transfer zal hij kunnen rekenen op een warm ontvangst van de Feyenoordpubliek.

Tot slot is het voor Ajax van moeten. Na vier gelijke spelen op rij moeten ze vandaag winnen om Feyenoord niet te ver laten uitlopen. Tegelijkertijd kan bij een nederlaag de positie van Alfred Schreuder (ex-Club Brugge) wel eens heel wankel worden.

Om 14u30 begint de Nederlandse klassieker. Nagelbijten in Rotterdam en Amsterdam zal het worden.