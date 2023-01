OFFICIEEL Oranje heeft zijn nieuwe bondscoach voorgesteld

De Nederlandse voetbalbond heeft vanmiddag Ronald Koeman als nieuwe bondscoach van Oranje voorgesteld.

Koeman is vooral trots dat hij het Nederlandse elftal mag leiden. “Deze baan zie ik als een erebaan. Ik ben dan ook superblij en trotst dat ik wederom deze kans krijg. Het voelt wel iets anders aan, omdat je weet nu wat de functie inhoudt. Dat is wel anders. Ik weet niet of het makkelijker is of moeilijker”, klonk het op een persconferentie.

Nadat hij Oranje inruilde voor FC Barcelona was hij alvast niet bang dat hij nooit meer terug zou kunnen keren naar het nationale elftal. “De manier waarop dat is gebeurd werd toegelaten door het contract. Dan kun je niet meer zeggen: daarom kunnen we hem niet meer vragen. Deze keer is het contract clausulevrij, er staat niets in.”

Koeman had ook meteen sportief nieuws. Het systeem van Louis van Gaal zal moeten wijken. "In principe gaan we terug naar het systeem wat we eerder hebben gespeeld. Ik heb wel eens wat aan mijn systeem veranderd, maar in het basissysteem wil ik met vier verdedigers spelen."