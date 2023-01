Vandenbempt ziet potentieel voor nationale ploeg bij Royal Antwerp FC

Op de Bosuil kon het publiek het voorbije weekend duidelijk genieten van Royal Antwerp FC.

De ploeg is uitgedund door blessures, maar de puzzelstukken lijken helemaal op de juiste plaats te vallen. Individueel zijn enkele spelers heel sterk bezig.

“Vermeeren is een geweldige ontdekking op het middenveld. Muja vind ik niet de meest verfijnde voetballer, maar wel een waardevolle. Vincent Janssen is van goudwaarde voor Antwerp. En Balikwisha gaat straks toch een keer in de buurt komen van de Rode Duivels”, klinkt het op Sporza bij Peter Vandenbempt.

Maar de vraag is of dat volstaat om Genk van de titel te houden. “Dat weten we misschien over een drietal weken. Dan heeft Antwerp tegen Genk en Club Brugge gespeeld, met tussendoor een bekerwedstrijd tegen Union. Dan heeft Antwerp de toppers gehad en krijgt het nog 9 competitiematchen om dichterbij te schuiven.”