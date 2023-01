Bij Wolverhampton vreesden ze scenario waarbij Silva in april al op vakantie mocht: "Hoeveel matchen kon hij nog spelen?"

Bij Wolverhampton waren ze akkoord met de vertrekwens van Fabio Silva bij Anderlecht. Zij hadden blijkbaar ook schrik dat hij dit seizoen niet al te veel matchen meer zou kunnen spelen.

Aangezien Anderlecht pas 12de staat is het scenario dat ze de play-offs missen en het seizoen in april al eindigt niet helemaal onrealistisch. “Anderlecht is heel goed geweest voor Fábio, maar het is een moeilijk seizoen voor hen. We waren bang dat wanneer ze niet verder gingen in bepaalde competities, er dan niet veel wedstrijden zouden zijn door hoe het systeem in België werkt", klinkt het bij Matt Hobbs, technisch directeur van Wolverhampton.

Anderlecht liet Silva zonder al te veel problemen vertrekken, gezien ze gemotiveerde spelers nodig hebben. “Anderlecht toont daar begrip voor”, vervolgt Hobbs. “We zouden er dan ook geen enkel probleem mee hebben om in de toekomst nog spelers aan hen uit te lenen.”