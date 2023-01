Taskforce om nieuwe bondscoach en technisch directeur te kiezen opnieuw samen

Tot 10 januari kon men solliciteren voor de functies van bondscoach en technisch directeur bij de Belgische voetbalbond.

Volgens Het Laatste Nieuws zit de taskforce, bestaande uit CEO Peter Bossaert van de voetbalbond, Bart Verhaeghe (Club Brugge), Sven Jaecques (Antwerp) en Pierre Lochte (Standard) vandaag opnieuw samen.

De longlist die uit alle kandidaturen gehaald werd zou nu afgeslankt worden tot een shortlist, zodat de overgebleven kandidaten kunnen uitgenodigd worden voor een gesprek. De laatste samenkomst was twee weken geleden.

“Het dossier is in goeie handen en een gans team doet zijn best om alles tot een goed einde te brengen”, zegt Bart Verhaeghe bij Sporza. “We geloven 200% in het talent dat aanwezig is bij de Duivels, die verdienen een goeie bondscoach. We werken eraan in alle rust en sereniteit.”